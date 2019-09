Parceria internacional é aposta do governo para aperfeiçoar aprendizado brasileiro

publicidade

O Seminário Internacional “How Kids Learn” (Como as Crianças Aprendem – em tradução livre) reuniu na Inglaterra, no último final de semana, 30 especialistas de diversas partes do mundo para discutir métodos e tecnologias que possam auxiliar na melhoria da educação. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, foi um dos palestrantes do evento, que também contou com representantes de China, Estados Unidos, Alemanha e Canadá, entre outros. Terra apresentou o programa Criança Feliz, do governo federal, que orienta as famílias sobre as melhores maneiras de estimular o desenvolvimento emocional e cognitivo das crianças.

Da troca de experiências pode nascer uma parceria para dinamizar o programa brasileiro e aperfeiçoar outras ações de educação, principalmente as voltadas para crianças com deficiência. Osmar Terra negocia a vinda para o Brasil de uma operação da Fundação Varkey. A entidade internacional, com sede no Reino Unido, atua de maneira filantrópica no apoio a programas e iniciativas que ajudem na qualificação de professores, no acesso de crianças à tecnologia e no compartilhamento de metodologias que potencializem o aprendizado. “O nosso objetivo é fazer com que a expertise da Fundação Varkey, que é muito voltada para a educação, e está se voltando cada vez mais para a educação de crianças com deficiência, e crianças no início da vida, que eles possam colaborar com a gente lá no Brasil, levando a experiência deles, capacitação de professores, principalmente para crianças com deficiência e para crianças na primeira infância, para nos ajudar nos nossos programas”, destacou o ministro.

A Fundação Varkey já atua em Uganda, Gana e Argentina. É ela também que realiza todos os anos o Global Teacher Prize, prêmio que reconhece o melhor professor do mundo, considerado o Oscar da educação.

Criança Feliz

Coordenado pelo Ministério da Cidadania, o Criança Feliz promove o desenvolvimento adequado na primeira infância, por meio de visitas domiciliares e integrando ações nas áreas da saúde, assistência social, educação, justiça, cultura e direitos humanos. O programa está presente em 2.620 municípios entre os 4.195 elegíveis e já atendeu, até o momento, 640.103 crianças e 125.620 gestantes. No total, foram realizadas mais de 20,3 milhões de visitas por cerca de 18,7 mil profissionais.

Pelo trabalho realizado, o Programa Criança Feliz foi premiado pela Cúpula Mundial de Inovação para a Educação – WISE Awards 2019 como uma das iniciativas mais inovadoras do mundo em educação. Este ano, a WISE recebeu 481 inscrições, sendo 15 finalistas. Ao todo, seis projetos foram premiados.

A entrega do prêmio será realizada durante a reunião da Cúpula Mundial de Inovação para a Educação, entre 19 e 21 de novembro de 2019, em Doha, no Catar. Além das oportunidades de promoção e criação de redes de trabalho, cada iniciativa vitoriosa receberá U$ 20 mil.

Para o ministro da Cidadania, Osmar Terra, o apoio às famílias e às crianças nos primeiros mil dias de vida pode mudar o futuro das novas gerações. “O programa Criança Feliz teve um apoio decisivo do presidente Bolsonaro e da primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Neste governo, vamos chegar a um milhão de crianças acompanhadas ainda esse ano”, reforçou Terra.

Parceria para aperfeiçoar o cinema nacional

Além da palestra na área de educação, o ministro Osmar Terra aproveitou a passagem por Londres para reunir-se com a CEO do British Film Institute (BFI), Amanda Nevil. Eles discutiram possibilidades de expandir a parceria já firmada com a instituição. Dentro do acordo de cooperação, que já resultou em seis coproduções com a BFI, Terra pretende ampliar a parceria com interesse especial no modelo inglês de desenvolvimento de novos talentos por meio de cursos que criam oportunidades para jovens de 16 a 18 anos.

O programa da BFI atua em 50 localidades no Reino Unido levando qualificação profissional para jovens que não sabem como ingressar na indústria cinematográfica. O orçamento da instituição britânica é de cerca de 50 milhões de libras investidos na capacitação técnica e desenvolvimento de talentos. “Os talentos estão em todos os lugares, mas falta qualificação técnica. Nós investimos para induzir e criar oportunidades para que esses jovens tenham acesso à indústria cinematográfica, algo que eles nunca imaginaram”, afirmou a CEO Amanda Nevill. A British Film Institute mantém o maior acervo cinematográfico do mundo.

O ministro Osmar Terra elogiou o trabalho da BFI na criação de oportunidades para jovens. “O que mais me chamou a atenção foi a possibilidade de buscar novos talentos, a metodologia que eles utilizam para isso. Creio que podemos fazer no Brasil também”, ponderou. Terra falou do edital #amorpelobrasil, ação do Ministério da Cidadania que incentiva jovens de 12 a 18 anos a ingressarem no setor audiovisual, e da ideia de criar uma Escola de Cinema no Brasil. “É um desafio que passa pela descoberta de talentos e pela sua formação. Estamos trabalhando com a ideia de uma escola nacional de cinema e de centros de formação disseminados no País, também, para a busca de novos talentos”, declarou.

Na ocasião, o ministro da Cidadania ainda propôs a realização de uma semana de cinema inglês no Brasil e vice-versa, a fim de promover um intercâmbio de informações entre os profissionais das áreas de roteiro, fotografia, montagem, entre outros segmentos, e incrementar a parceria já existente. “O cinema inglês é disseminado e respeitado no mundo todo. Queremos buscar um pouco dessa experiência. Pode ser muito útil para os produtores brasileiros trabalharem com essas parcerias”, afirmou.