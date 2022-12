PDT indica Sossella para secretaria e Leite sinaliza aval

publicidade

O deputado estadual eleito Gilmar Sossella (PDT) deve ser confirmado na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional do governo Eduardo Leite (PSDB). Os detalhes da sua indicação foram tratados em reunião da executiva do PDT, na tarde desta terça-feira, sendo levada a decisão do partido ao governador eleito, que sinalizou o aval, pelo presidente regional da sigla, Ciro Simoni.

Apoiador de Leite no segundo turno, o partido terá novos encontros com o governador que reassume o cargo no domingo para tentar conquistar mais uma pasta no primeiro escalão.

Eleito pela quarta vez para uma cadeira na Assembleia Legislativa, com 24.946 votos no último pleito, Sossella chegou a ter o mandato cassado em 2015 por abuso de poder, pelo Tribunal Regional Eleitoral do RS.

Presidente da Assembleia, ele teria exercido pressão junto a servidores com funções gratificadas para que adquirissem convites no valor de R$ 2,5 mil para um jantar de apoio à sua campanha de 2014.

A decisão foi revertida no pleno do Tribunal Superior Eleitoral em 2017, quando o TSE entendeu não haver provas robustas no processo que levassem à cassação. Em 2018, no entanto, ele teve a candidatura indeferida pelo Tribunal, voltando a concorrer neste ano, após recuperar os direitos políticos em decisão liminar de 2019.

Com a ida de Sossella para o secretariado, o ex-prefeito de Venâncio Aires e coordenador da bancada do PDT, Airton Artus, que é primeiro suplente, assumirá a vaga no Legislativo gaúcho.

Antiga Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, a pasta foi renomeada com a aprovação do projeto do Executivo para reestruturação das secretarias.