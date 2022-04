Pesquisa aponta intenção de voto para governador no RS

publicidade

Pesquisa Real Time/Big Data divulgada nesta segunda-feira pela Record TV RS revela os índices de intenção de voto para o governo do Rio Grande do Sul e para o cargo de senador nas eleições de outubro deste ano.

O instituto testou dois cenários para governador e oito com indicações variadas de apoio de possíveis candidatos à Presidência da República. Os nomes testados nos diferentes cenários foram Onyx Lorenzoni (PL), Romildo Bolzan (PDT), Beto Albuquerque (PSB), Ranolfo Vieira Júnior (PSDB), Eduardo Leite (PSDB), Edgar Pretto (PT), Luiz Carlos Heinze (PP), Gabriel Souza (MDB) e Roberto Argenta (PSC).

A pesquisa foi realizada pelo instituto Real Time/Big Data com 1.200 entrevistas com eleitores do Rio Grande do Sul entre os dias 15 e 16 de abril. Possui margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e intervalo de confiança de 95%. Está registrada no TSE sob o número RS-06633/2022.

Confira os cenários:

Estimulada governador - Cenário 1:

Onyx Lorenzoni: 20%

Romildo Bolzan: 7%

Beto Albuquerque: 7%

Ranolfo Vieira Júnior: 6%

Edgar Pretto: 5%

Luiz Carlos Heinze: 5%

Roberto Argenta: 2%

Gabriel Souza: 2%

Branco/Nulo: 33%

Não Sabe/Não Respondeu: 13%

Estimulada governador - Cenário 2:

Onyx Lorenzoni: 19%

Eduardo Leite: 13%

Romildo Bolzan: 6%

Beto Albuquerque: 5%

Edgar Pretto: 5%

Luiz Carlos Heinze: 5%

Roberto Argenta: 2%

Gabriel Souza: 1%

Branco/Nulo: 30%

Não Sabe/Não Respondeu: 14%

Induzida governador - Cenário 1:

Onyx Lorenzoni com apoio de Jair Bolsonaro: 25%

Edgar Pretto com apoio de Lula: 16%

Romildo Bolzan com apoio de Ciro Gomes: 11%

Gabriel Souza com apoio de Eduardo Leite: 11%

Branco/Nulo: 12%

Não Sabe/Não Respondeu: 25%

Induzida governador - Cenário 2:

Luiz Carlos Heinze com apoio de Jair Bolsonaro: 23%

Beto Albuquerque com apoio de Lula: 15%

Gabriel Souza com apoio de Eduardo Leite: 11%

Romildo Bolzan com apoio de Ciro Gomes: 10%

Branco/Nulo: 14%

Não Sabe/Não Respondeu: 27%

Induzida governador - Cenário 3:

Luiz Carlos Heinze com apoio de Jair Bolsonaro: 21%

Beto Albuquerque com apoio de Lula: 16%

Ranolfo Vieira Júnior com apoio de Eduardo Leite: 11%

Romildo Bolzan com apoio de Ciro Gomes: 10%

Branco/Nulo: 12%

Não Sabe/Não Respondeu: 30%

Induzida governador - Cenário 4:

Luiz Carlos Heinze com apoio de Jair Bolsonaro: 22%

Edgar Pretto com apoio de Lula: 16%

Gabriel Souza com apoio de Eduardo Leite: 12%

Romildo Bolzan com apoio de Ciro Gomes: 10%

Branco/Nulo: 13%

Não Sabe/Não Respondeu: 27%

Induzida governador - Cenário 5:

Onyx Lorenzoni com apoio de Jair Bolsonaro: 22%

Beto Albuquerque com apoio de Lula: 16%

Gabriel Souza com apoio de Eduardo Leite: 12%

Romildo Bolzan com apoio de Ciro Gomes: 10%

Branco/Nulo: 13%

Não Sabe/Não Respondeu: 27%

Induzida governador - Cenário 6:

Onyx Lorenzoni com apoio de Jair Bolsonaro: 21%

Beto Albuquerque com apoio de Lula: 14%

Ranolfo Vieira Júnior com apoio de Eduardo Leite: 13%

Romildo Bolzan com apoio de Ciro Gomes: 10%

Branco/Nulo: 14%

Não Sabe/Não Respondeu: 28%

Induzida governador - Cenário 7:

Onyx Lorenzoni com apoio de Jair Bolsonaro: 22%

Edgar Pretto com apoio de Lula: 15%

Ranolfo Vieira Júnior com apoio de Eduardo Leite: 12%

Romildo Bolzan com apoio de Ciro Gomes: 10%

Branco/Nulo: 15%

Não Sabe/Não Respondeu: 26%

Induzida governador - Cenário 8:

Luiz Carlos Heinze com apoio de Jair Bolsonaro: 21%

Edgar Pretto com apoio de Lula: 15%

Ranolfo Vieira Júnior com apoio de Eduardo Leite: 13%

Romildo Bolzan com apoio de Ciro Gomes: 10%

Branco/Nulo: 14%

Não Sabe/Não Respondeu: 27%

O instituto também questionou os eleitores sobre a intenção de voto espontânea, onde não são apresentados opções de nomes, e a rejeição dos candidatos.

Espontânea governador:

Eduardo Leite: 2%

Onyx Lorenzoni: 2%

José Ivo Sartori - 2%

Edgar Pretto: 1%

Outros: 5%

Branco/Nulo: 8%

Não Sabe/Não Respondeu: 80%

Rejeição governador (resposta múltipla):

Onyx Lorenzoni: 38%

Luiz Carlos Heinze: 36%

Romildo Bolzan: 30%

Beto Albuquerque: 30%

Edgar Pretto: 29%

Ranolfo Vieira Júnior: 28%

Gabriel Souza: 25%

Roberto Argenta: 20%

A aprovação do governo de Eduardo Leite também foi questionada, assim como a capacidade de influência dos votos. Confira:

Eduardo Leite - Aprovação:

Aprova: 42%

Desaprova: 40%

Não Sabe/Não Respondeu: 18%

Candidato apoiado por Eduardo Leite: