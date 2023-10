Pesquisa mostra avaliação do governo Lula

publicidade

Segundo pesquisa da Paraná Pesquisas, 51,6% dos brasileiros aprova a terceira gestão do presidente Lula (PT). Destes, 38,2% considera o governo ótimo ou bom. Porém, o percentual de aprovação do governo caiu 2,5%, considerando que a aprovação em maio deste ano era de 54,1%.

Já o percetual de quem desaprova aumentou em 4,3,% em comparação como o levantamento de cinco meses atrás. Em números gerais, 43,7% desaprova o governo, sendo que 35,1% considera-o ruim ou péssimo. O percentual de quem avalia a administração regular passou de 24,9% em maio de 2023 para 25,7% em outubro.

Quanto às expectativas, 38,2% considera que o governo está sendo igual ao esperado. Enquanto 31,3% o considera pior e 28,4% melhor do que o desejado. Indagados quanto a situação financeira familiar, 41% disse que ficou como estava, 30,5% afirma que melhorou e 27% que piorou.

Cenário eleitoral

A pesquisa também apresentou um possível cenário eleitoral para 2026. Em todos os cenários, Lula aparece como favorito. Na espontânea, o atual presidente tem 22,1%, seguido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com 14,3%. Este é o único cenário em que Bolsonaro se apresenta entre as opções, uma vez que ele está inelegível até 2030 e não deve participar do próximo pleito. Ainda assim, a porcentagem de eleitores que não sabe ou não opinou é o maior: 51,2%

Na pesquisa estimulada, o primeiro cenário considera 10 candidatos. Lula aparece na frente, com 36,6%; seguido pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 12,7%; a ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), com 7,4%; o senador Sergio Moro (Podemos), com 6,7%; e o ex-candidato Ciro Gomes (PDT), com 6,3%. Demais possíveis candidatos, incluindo quatro governadores - Romeu Zema; Ratinho Junior, Eduardo Leite e Ronaldo Caiado - e a senadora Tereza Cristina, não pontuaram acima dos 6%.

No segundo cenário estimulado, com menos opções, o atual presidente também sai na frente, com 37,6%. A sequência entre os candidatos segue a mesma, com Tarcísio, Tebet e Ciro pontuando 18,9%, 9% e 8,7% respectivamente. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), é o último colocado, com 3,7%.

Em um terceiro cenário, sem Tarcísio, quem assume a segunda colocação é Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais. Lula permanece na frente, com 37,6%, seguido por Zema com 15,3%. Neste cenário, Ciro e Tebet pontuam os mesmos 8,8%. Leite se mantém na última colocação, com 4%. No quarto cenário, sem Zema e Tarcísio, quem assume a segunda posição, com 12,8% ante os 37,7% de Lula é o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD).

A pesquisa foi realizada com 2.020 eleitores, em território nacional, no formato presencial, entre os dias 29 de setembro e 03 de outubro de 2023. O grau de confiança é de 95% para uma margem de erro de 2,2 pontos percentuais para os resultados gerais para cima ou para baixo.