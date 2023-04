Pesquisa mostra chances de candidatos à prefeitura de Porto Alegre por viés ideológico

publicidade

O Instituto Methodus divulgou nesta quarta-feira uma pesquisa sobre quais possíveis candidatos à prefeitura de Porto Alegre, nas eleições de 2024, têm mais chance de vencer o pleito pelo viés ideológico. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Sebastião Melo

De acordo com o Methodus, 55% eleitores de esquerda não devem votar em Sebastião Melo (MDB). Outros 19% consideram a possibilidade e outros 26% têm muita chance de apostar na continuidade dele à frente da Administração Municipal.

Já no que diz respeito aos eleitores de centro, 33% não consideram a chance de votar em Melo, enquanto 21% avaliam a possibilidade e outros 48% devem votar no atual prefeito. Entre eleitores que se consideram de direita, 11% dizem não considerar a possibilidade de votar em Melo, enquanto 33% avaliam a chance de votação e outros 58% devem apoiá-lo.

Manuela D'Ávila

Conforme o Methodus, Manuela D'Ávila (PCdoB) tem rejeição de 18% dos eleitores de esquerda. Outros 31% consideram a chance de votar nela enquanto outros 51% pretendem apostar na candidata.

Entre os eleitores de centro, Manuela tem rejeição de 64%. A pesquisa indica 17% consideram a possibilidade de apostar nela, enquanto outros 19% devem destinar seu voto a ela.

Quando a pesquisa envolve eleitores de direita, a rejeição a Manuela vai a 84%. Apenas 9% consideram a chance de votar na política e outros 6% entendem que devem apostar nela para a prefeitura de Porto Alegre.

Onyx Lorenzoni

O levantamento do Methodus mostrou que entre eleitores de esquerda o candidato Onyx Lorenzoni (PL) tem rejeição de 93%, sendo que apenas 7% consideram a possibilidade de votar no político.

Já entre os eleitores de centro, a rejeição de Onyx cai para 72%, enquanto 16% dizem considerar a chance de votar no candidato. Já outros 12% pretendem apostar nele em 2024.

Entre as pessoas consultadas que se consideram de direita, Onyx tem rejeição de 28%. Outros 25% pensam na chance de dar o voto ao ex-ministro e outros 47% devem votar no representante do PL para a prefeitura.

Pedro Ruas

Outro possível candidato considerado é Pedro Ruas (PSOL). Entre os eleitores de esquerda, o advogado tem 40% de rejeição. Já 46% pensam em dar seu voto a ele e 14% dizem que vão votar nele.

Entre os eleitores de Centro, Pedro Ruas tem rejeição de 79%, sendo que 18% pensam em votar no candidato e apenas 3% falaram que vão depositar seu voto no político.

Entre as pessoas que se colocam à direita, a rejeição de Pedro Ruas vai a 90%; 8% pensam em votar no político e apenas 2% disseram que irão apostar nele como prefeito de Porto Alegre a partir de 2024.