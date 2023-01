PF faz busca e apreensão em endereços de Carla Zambelli

publicidade

A Polícia Federal cumpre nesta terça-feira (3) mandados de busca e apreensão em endereços da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), em São Paulo e em Brasília. A ação, autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, tem o objetivo de apreender armas que ainda estavam com a parlamentar.

Nas redes sociais, a deputada confirmou a operação. "Hoje eu sofri busca e apreensão a mando do STF para entrega de outras três armas que tenho. Apesar de ter entregue espontaneamente minha G3C 9mm, eles levaram também agora minha 380 Taurus, uma Ruger 9mm e uma arma de coleção 38 que eu tinha", comentou.

Na semana passada, a deputada federal afirmou que entregou à Polícia Federal a arma que apontou para um homem no meio de uma rua da capital paulista em 29 de outubro, véspera do segundo turno das eleições. A pisola Taurus G3C 9mm foi entregue, segundo ela, de forma "voluntária" à corporação.

Zambelli foi filmada apontando uma arma de fogo para um homem no meio da rua e, depois, dentro de um bar na véspera do segundo turno das eleições. Segundo a parlamentar, ela sacou a pistola depois de ter sido agredida e xingada. De acordo com ela, o homem seria militante do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Um vídeo gravado de outro ângulo, no entanto, mostra a deputada caindo sozinha ao tropeçar.

"Me empurraram, até me machucaram aqui, me empurraram no chão. Ele me cuspiu várias vezes. Quando ele me empurrou, eu caí, eu saí correndo atrás dele, falei que ia chamar a polícia, que ele tinha que ficar aqui para esperar a polícia chegar. E aí ele se evadiu, eu saquei a arma e saí correndo atrás dele, pedindo para ele parar", afirmou Zambelli à época.