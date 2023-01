PF prende em Roraima homem que ameaçou Lula de morte

publicidade

A Polícia Federal prendeu em Boa Vista (RO) um homem que ameaçou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de morte. De acordo com as investigações, as ameaças foram feitas pelas redes sociais pouco antes da visita do chefe do Executivo ao estado.

O homem publicou na internet que "seria hora de colocar a bala na cabeça dele". Ele foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema penitenciário do estado. Nas próximas 24 horas, o detido deve passar por audiência de custódia para avaliar a necessidade de continuar encarcerado.

Lula está em Roraima neste sábado (21) para avaliar as condições da Terra Indígena Yanomami. Na noite de sexta-feira (20), o Ministério da Saúde declarou situação de emergência na localidade em razão do grave quadro de desnutrição e de malária.

Lula deve permanecer em Roraima durante toda a manhã, retornando à tarde para a capital federal.