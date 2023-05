PF vê 'tratativas para golpe' em diálogos de militar preso na Operação Venire

publicidade

Em meio às apurações da Operação Venire, a Polícia Federal encontrou mensagens do advogado e militar da reserva Ailton Gonçalves Moraes Barros com "tratativas para a execução de um golpe de Estado e possível tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito". Os diálogos levaram a PF a pedir o compartilhamento de informações com o inquérito sobre os atos golpistas do 8 de janeiro.

Segundo representação da PF reproduzida na decisão que abriu a ofensiva na quarta-feira, dia 3, arquivos de áudio e capturas de tela de mensagens trocadas no WhatsApp "evidenciaram a arquitetura do plano criminoso pelo grupo investigado".Um interlocutor frequente de Ailton Moraes era o tenente-coronel do Exército Mauro Cid, ex ajudante de ordens do ex presidente Jair Bolsonaro.

"Apesar de não terem obtido êxito na tentativa de golpe de Estado, sua atuação, possivelmente, foi um dos elementos que contribuíram para os atos criminosos ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023, fato que demonstra a necessidade da pertinente autorização judicial para compartilhamento dos elementos informativos ora identificados com os autos do Inquérito 4923/DF", ressaltou a corporação na representação levada ao STF.

Veja Também