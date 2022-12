Pimenta na Secom traz mudanças nas câmaras dos Deputados e de Porto Alegre

publicidade

O anúncio do deputado federal reeleito Paulo Pimenta (PT) como ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República e Governo Federal (Secom), único gaúcho entre os 37 integrantes do primeiro escalão do futuro governo do presidente eleito Lula, provocará alterações na Câmara dos Deputados e na Câmara de Vereadores de Porto Alegre.

A primeira suplente da federação formada por PT, PCdoB e PV nas últimas eleições, Reginete Bispo (PT) assumirá a cadeira que é de Pimenta. Com isso, o número de mulheres na bancada gaúcha composta por 31 deputados federais sobe de seis para sete. Além disso sua presença, fortelece abancada negra feminina. Além dela, estarão no parlamento as eleitas Denise Pessôa (PT) e Daiana Santos (PCdoB).

Conforme a futura deputada, oriunda de movimentos sociais e do movimento negro, suas bandeiras seguirão sendo a regularização e titulação de territórios, a segurança pública, o combate ao racismo, ao machismo e a fome.



Reginete Bispo promete levar bandeiras para a Câmara dos Deputados. Foto: Ederson Nunes/CMPA



Câmara da Capital indefinida

Como Reginete é também suplente de vereador na Capital e assumiria uma das vagas deixadas pelos vereadores petistas Laura Sito e Leonel Radde, ambos eleitos deputados estaduais, sua ida para o Brasília vai impactar também o parlamento muncipal.

Seguindo a sequência das eleições de 2020, os suplentes seriam Marcelo Sgarbossa e o Engenheiro Comassetto. No entanto, Sgarbossa mudou de partido, migrando para o PV, que passou a integrar a federação do PT para as eleições de 2022.

Conforme a presidente municipal do PT, Maria Celeste, o partido ainda estuda como proceder. "Vamos seguir o que diz a lei, com o acordo político necessário para resolver a questão", afirma.

Segundo ela, conversas estão em andamento entre as executivas do PT, do PV e Sgarbossa. O suplente diz que está tranquilo e que aguarda a decisão dos partidos de como será mais útil à federação, havendo racionalidade tanto em assumir a cadeira pelo PV, por meio de um acordo, quanto em uma eventual volta ao PT, o que não está descartado.

A definição se dará no mês de janeiro, antes do dia 31, data da posse dos deputados estaduais eleitos. Pela ordem, o próximo suplente do partido em Porto Alegre é de Adeli Sell.