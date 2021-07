Piratini anuncia pagamento em dia da folha até dezembro

publicidade

O governador Eduardo Leite garantiu nesta quinta-feira que o Executivo irá realizar o pagamento integral da folha salarial ao menos até o fim de dezembro. Em vídeo postado no início da noite, ele atribuiu às reformas feitas por seu govenro para a manutenção do pagamento em dia e definiu como “fake news” que o governo utilize recursos da União para pagar a folha.

O Piratini ficou quase cinco anos parcelando salários, entre 2015 e 2020. Os vencimentos voltaram a ser depositados no dia esperado a partir de novembro do ano passado. “A crise está ficando para trás”, celebrou o governador, que também projetou investimentos no Estado por meio do programa Avançar.

Com alegria, informo que os salários dos servidores serão pagos em dia até dezembro! Com as contas mais ajustadas, além de cumprir nossa obrigação com os servidores, podemos e vamos ampliar investimentos e qualificar o serviço público. pic.twitter.com/WMbjRq4yCe — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) July 13, 2021

Veja Também