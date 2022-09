PM recolhe canivetes, sprays aerossóis e hastes de bandeiras na Esplanada dos Ministérios

publicidade

Como parte do reforço na segurança para o desfile de 7 de Setembro, na Esplanada dos Ministérios, a Polícia Militar do Distrito Federal instalou uma barreira policial na altura da Catedral Metropolitana. Neste ponto, o público que tenta avançar a pé na avenida para chegar ao local do desfile cívico-militar é revistado. O fluxo de veículos está interrompido desde a alça da Rodoviária do Plano Piloto até a via L4.

Até as primeiras horas da manhã, os policiais recolheram canivetes, aerossóis, como desodorantes e protetor solar, que são inflamáveis, além de hastes de bandeiras.

Ao longo da semana, a Secretara de Segurança Pública divulgou uma lista de itens proibidos, como armas e materiais cortantes. No entanto, mesmo com o bloqueio, houve quem conseguiu furar a fiscalização e avançou com bandeiras em apoio ao presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), erguidas em hastes de madeira e de plástico. "Acaba passando, é muita gente", admitiu um policial.

Por ora, não foram registradas ocorrências. No ano passado, o público também conseguiu participar da manifestação com as hastes. O material recolhido é descartado em uma caçamba do SLU.

