Polícia Federal é acionada após Janja ter rede social hackeada

publicidade

A cona da primeira-dama Janja na rede social X, antigo Twitter, foi hackeada na noite desta segunda-feira, 11. De acordo com o secretário de Comunicação, Paulo Pimenta, a plataforma e a Polícia Federal foram acionadas para cuidar do caso.

"Os criminosos que participam deste crime não ficarão impunes", publicou o ministro.

Já foram acionadas a plataforma e a polícia federal. Os criminosos que participam deste crime não ficarão impunes. Todo apoio, carinho e solidariedade a nossa companheira Janja. — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) December 12, 2023

Em nota, a Secom afirmou que 'medidas cabíveis' foram tomadas. "Não serão tolerados crimes, discursos misóginos, o ódio e a intolerância nas redes sociais", consta.

Até às 22h30, dezenas de publicações contra políticos foram feitas no perfil de Janja. Algumas delas com ofensas a figuras da política, incluindo ministros do Supremo Tribunal Federal.