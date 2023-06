Polícia Federal cumpre busca e apreensão no gabinete do senador Marcos do Val

publicidade

A Polícia Federal cumpre na tarde desta quinta-feira (15) mandado de busca e apreensão no gabinete e endereços ligados ao senador Marcos do Val (Podemos-ES). Ainda não foi divulgado o motivo da ação, que foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A operação policial ocorre no dia do aniversário do senador, que completa 52 anos.

Segundo a assessoria do parlamentar, ele está no Espírito Santo e não vai se pronunciar.

Depoimento anterior à Polícia Federal

O senador prestou depoimento à Polícia Federal em 2 de fevereiro, quando se mostrou arrependido por envolver o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na história sobre um suposto plano de golpe de Estado que envolvia gravar conversas com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). "Tem coisas que não deveriam ter sido ditas. É a questão da falta daquela malícia de um político que eu nunca fui", disse Marcos do Val em entrevista.

Na noite de quarta-feira, 1º de fevereiro, o senador participou de uma live nas redes sociais e acusou Bolsonaro de tê-lo coagido a dar um golpe de Estado com ele. Marcos do Val, no entanto, disse que fez a afirmação depois de ter sido criticado na internet por apoiadores do ex-presidente por ter parabenizado o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) pela reeleição à presidência do Senado.

"Começaram a me atacar, dizendo que eu tinha mentido. Disseram que eu era traidor e teve movimento enorme, até as 2 da manhã. Minha família inteira recebeu mensagem. Você chega em um nível de irritabilidade gigantesco. Chega uma hora em que você não suporta. E aí, [a declaração na live] foi um desabafo", explicou o senador.

Na manhã do dia seguinte, Marcos do Val mudou a versão sobre Bolsonaro e disse que partiu do ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) a ideia de marcar uma reunião com Moraes para forçá-lo a reconhecer que desrespeitou a Constituição no processo eleitoral de 2022.

Após ser interrogado pela Polícia Federal, ele reforçou as acusações contra o ex-deputado. “Hoje, a pessoa que estava provocando essa situação toda, Daniel Silveira, está no lugar que deveria estar e não deve sair de lá”, comentou Marcos do Val, em referência à prisão de Silveira por descumprimento de medidas cautelares impostas pelo STF.

Veja Também