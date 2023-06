Polícia investiga circunstâncias da morte de vereador em Pareci Novo

publicidade

A Polícia Civil aguarda os laudos do Instituto-Geral de Perícias (IGP) para apurar as circunstâncias da morte do vereador Augusto da Silveira Kappes, de 28 anos, que foi encontrado sem vida em sua casa nessa quinta-feira, em Pareci Novo, na região do Vale do Caí. A informação é do diretor da 1ª Delegacia de Polícia Regional do Interior (1ª DPRI), delegado Marcelo Farias Pereira, nesta sexta-feira. O corpo foi encontrado no apartamento em que o vereador residia sozinho na área central da cidade.

A Prefeitura de Pareci Novo emitiu nota de pesar. “A Administração Municipal de Pareci Novo lamenta o falecimento do Vereador Augusto Kappes. Expressamos nossas condolências aos familiares e amigos nesse momento de dor. Augusto foi um vereador dedicado e comprometido com o desenvolvimento de nosso município. Sua ausência será sentida por toda a comunidade. Que todos familiares, amigos e colegas encontrem conforto nesse momento difícil”, manifestou-se.

A Câmara de Vereadores de Pareci Novo também lamentou o falecimento. “Expressamos nossas condolências aos familiares, amigos e colegas de partido. Augusto foi eleito em 2020, conquistando o terceiro lugar nas eleições para a Câmara Municipal. Vereador pelo partido Republicanos, foi presidente da Câmara Municipal no primeiro ano de mandato e se destacou pela sua postura incansável em busca de recursos em Brasília para o desenvolvimento de nosso município e pela sua dedicação em fiscalizar as ações do Poder Executivo. Sua partida deixa uma lacuna irreparável na vida política de Pareci Novo e em nossos corações. Expressamos nossa solidariedade aos familiares, desejando que encontrem conforto e serenidade nesse momento de profunda tristeza. Que Deus console o coração de todos. Descanse em paz, Augusto”, declarou em nota oficial.

A Prefeitura de Tupandi igualmente divulgou comunicado no qual “solidariza-se com a família e amigos” pelo falecimento de Augusto Kappes, que atuava como servidor público do município. “Neste momento de dor prestamos nossas condolências”, expressou.