Políticos lamentam morte de Bruno Covas, vítima de câncer

A morte de Bruno Covas, prefeito licenciado de São Paulo, repercutiu entre políticos brasileiros, que se manifestaram pelas redes sociaisl.. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, lamentou nesta manhã a morte de Covas, neste domingo, que lutava desde novembro de 2019 contra um câncer.

"Meus sentimentos em nome dos cariocas a todos os paulistanos pela morte do Prefeito Bruno Covas. Bruno foi um exemplo de homem público e gestor que continuará sendo seguido. Meu carinho especial à família e aos amigos próximos. Que Deus possa confortar seus corações", escreveu o prefeito do Rio no Twitter, minutos após a confirmação da notícia.

O ex-presidente da República Michel Temer, lamentou, em sua conta do Twitter, a morte de Bruno Covas. "Acabo de receber a tristíssima notícia do falecimento de Bruno Covas. Tão jovem, tão afável, tão idôneo. Com ele vai embora parte da nossa esperança. Descansa em paz", escreveu.

Acabo de receber a tristíssima notícia do falecimento de Bruno Covas. Tão jovem, tão afável, tão idôneo. Com ele vai embora parte da nossa esperança. Descansa em paz🙏🏻🖤 pic.twitter.com/6Q5lLg5jXT — Michel Temer (@MichelTemer) May 16, 2021

Ex-presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) usou o Twitter para lamentar neste domingo a morte do prefeito licenciado de São Paulo. "Perdemos um homem de valor e a cidade de São Paulo perde um político de princípios", escreveu o parlamentar.

Alcolumbre afirmou ainda que Bruno Covas lutou "com bravura e destemor até o último instante". "Das vezes em que estivemos juntos, guardo a melhor impressão dos gestos de homem público forte, decente e de muito caráter."

Que Deus o receba em sua morada e dê força e entendimento aos que ficam, sobretudo aos familiares, especialmente ao seu filho Tomás.



Perdemos um homem de valor e a cidade de São Paulo perde um político de princípios. https://t.co/xN5Lmylh84 — Davi Alcolumbre (@davialcolumbre) May 16, 2021

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte do prefeito licenciado de São Paulo. "Meus sentimentos aos familiares, amigos e correligionários de Bruno Covas, que nos deixou hoje após travar uma longa e dura batalha contra o câncer. Que Deus conforte o coração de sua família", disse, em sua conta do Twitter.

Outro políticos como Fernando Haddad, José Serra, Ciro Gomes, Guilherme Boulous também se manifestaram na rede social neste domingo.