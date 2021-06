Porto Alegre inclui campanha contra violência a idosos no calendário oficial

publicidade

O projeto de Lei para incluir a campanha Junho Violeta - Violetas contra a Violência, mês de conscientização e prevenção contra a violência à pessoa idosa, no Calendário Oficial de Eventos de Porto Alegre foi sancionado, na manhã desta terça, pelo prefeito Sebastião Melo. O texto tem autoria do vereador Alvoni Medina (Republicanos).

De acordo com o parlamentar, o Junho Violeta tem como objetivo desenvolver ações de mobilização, sensibilização e conscientização da população sobre todos os tipos de violência contra pessoas idosas no âmbito do Município de Porto Alegre.

Durante o mês de Junho, diversas ações foram realizadas para chamar atenção das pessoas a este tema, que busca prevenir e coibir a violência contra os idosos. " É com imensa satisfação, estar hoje aqui na prefeitura juntamente com o prefeito Sebastião Melo, para sancionar a lei deste importante projeto, que é o Junho Violeta. Muitos idosos sofrem diversos tipos de violência e precisam do nosso apoio", afirmou Medina. Porto Alegre carrega o título de "cidade amiga do idoso" e também a de capital com o maior percentual de pessoas acima de 61 anos.

A delegada de Polícia da Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa de Porto Alegre, Cristiane Pires Ramos, ressaltou que os dados de denúncias anônimas contra maus tratos a idosos, cresceu no período da pandemia. " A sociedade como todo, precisa se conscientizar e zelar para combater a violência contra os idosos", afirmou Cristiane.

Segundo dados da Delegacia de Polícia de Proteção ao Idoso de Porto Alegre, os crimes de maus tratos contra os idosos cresceram 26,3% do ano de 2019 para 2020, e no mesmo período, os crimes de estelionato contra o idoso aumentaram 60,5%, enquanto que, as denúncias recebidas aumentaram de 401 em 2019, para 838 em 2020.

Estiveram presente também no ato da sanção, o vereador José Freitas, o Secretário de segurança Coronel Mário Ikeda, o Secretário de Governança local, Cássio Trogildo, o Secretário de enfrentamento ao Coronavírus, Cesar Sulzbach, o diretor da Anapps, Nilton Belsarena, o Coordenador dos Direitos dos Idosos da SMDS, Raphael Ramalho, e o Presidente da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa da OAB/RS, Cristiano Lisboa Martins.