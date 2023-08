PP aclama deputado Covatti Filho como presidente do partido no RS

publicidade

Em convenção realizada no Teatro Dante Barone, da Assembleia Legislativa, o PP do RS renovou seu diretório estadual e escolheu sua nova executiva neste sábado. O deputado federal Covatti Filho, da única chapa inscrita, assume a presidência da sigla que tem o maior número de prefeitos, vices e vereadores no Estado. O ato político marca também a saída do cargo de Celso Bernardi, após 24 anos dedicados ao comando do partido. Ele será presidente de honra e, conforme Covatti, participará da definição dos rumos partidários. "Como bom discípulo, te peço: fica perto de nós", disse em seu discurso.

"Nossa prioridade é a eleição do ano que vem. Já estamos capacitando nossas lideranças. A formação dos quadros será o principal foco do nosso trabalho", afirmou Covatti Filho. Ele disse respeitar "a nova direita", com a qual o PP deseja manter aliança estratégica, mas que o partido precisa "preservar o lugar da direita orgânica". "Não vamos tolerar assédio para cima de nossos filiados", enfatizou, referindo-se a outros partidos do campo da direita que estão buscando migração de quadros progressistas.

Um desses casos é o de Leonardo Pascoal, prefeito do Esteio, que disputaria a eleição à presidência do PP gaúcho, mas retirou candidatura por questões familiares, e agora pode deixar o partido rumo ao PL. No seu discurso, Covatti fez menção de reconhecimento a Pascoal e ao prefeito de Condor, Valmir Land, que também retirou candidatura, mas será um dos vices entrando na chapa de Covatti. "Peço que fiquem conosco", disse.

Após o ato, Covatti Filho disse que, junto de Celso Bernardi, já conversou com Pascoal, ausente no ato, tratando do futuro político do prefeito esteiense dentro da sigla, mas que respeita a decisão que deverá ser tomada até o final do mês.

"Partido de base"

Reforçando o PP como um "partido de base, sem dono e sem cacique", Covatti enfatizou o reforço ao municipalismo e a manutenção do partido como aquele com mais chefes de executivo no RS, quadro que é observado a sete eleições, e que fará uma gestão compartilhada com seus vices, entre eles os deputados federais Afonso Hamm e Pedro Westphalen. Covatti também elencou a necessidade da participação cada vez maiore de mulheres e jovens, com mais diversidade e pluralidade. "Aqui está nossa força e essa força precisa ter cada vez mais voz."

Falando sobre bandeiras como respeito às tradições, família, ordem e segurança, do campo conservador, e empreendedorismo, direito à propriedade, redução de impostos e apoio ao agronegócio, do campo liberal, Covatti Filho afirmou que o PP é tanto conservador quanto liberal. "Chega de ter medo da nossa identidade. Partido tem lado. Partido é o que pensamos, mas também o que rejeitamos. Para que não reste dúvidas, nos combatemos sim a esquerda. Nós somos oposição a Lula", afirmou. Para isso, ele defendeu o combate "firme e com inteligência, com posicionamento sem adotar uma postura radical".

"Essa convenção é a demonstração inequívoca de unidade, de força partidária, de semeadura de esperança e de otimismo, e principalmente que continuaremos sendo o maior e melhor partido do RS", afirmou Celso Bernardi. O agora ex-presidente também falou sobre a polêmica do ingresso de quadros no governo Lula. "O RS não deseja participar do governo do PT. Eles voltaram, não aprenderam nada, nem esqueceram nada. Continuam iguais. Temos divergências", disse.

Além de integrantes do PP gaúcho, que lotaram o Dante Barone, a convenção foi prestigiada pelo senador e presidente nacional da sigla, Ciro Nogueira (PI), pela senadora Tereza Cristina (MS), pelo senador Esperidião Amin (SC), pela ex-deputada federal Ângela Amin (SC), pelo ex-deputado federal Ricardo Barros (PR), pela ex-governadora do Paraná, Cida Borghetti, pelo ex-governador do RS, Jair Soares, e pelos deputado federais Mersinho Lucena (PB), Julio Arcoverde (PI) e Da Vitória (ES).

Ciro Nogueira, aliás, anunciou Tereza Cristina como a pré-candidata do partido para as eleições 2026 à presidência da República.