Prefeito de 65 anos se casa com adolescente de 16 e nomeia sogra secretária no Paraná

publicidade

O prefeito de Araucária (PR), Hissan Hussein, de 65 anos, casou-se com uma adolescente de 16 anos, o que chamou a atenção dos moradores da pequena cidade. Além disso, um dia depois, a mãe dela foi promovida à Secretária de Cultura e Turismo da cidade.

A garota é miss em vários concursos no Paraná. Apesar da diferença abissal de idade, de a jovem ser menor e ainda frequentar o ensino médio, o casamento é legal. A legislação permite casamento de adolescentes entre 16 e 18 anos, desde que com autorização dos pais ou responsáveis legais.

A promoção relâmpago da mãe dela também chamou a atenção. Marilene Rode já tinha um cargo comissionado na prefeitura, mas foi promovida um dia depois do casamento da filha com Hissam. Além disso, Elizangela, tia da adolescente, também foi contratada como diretora-geral de secretaria na prefeitura no dia 1º de abril. Araucária fica na região metropolitana de Curitiba e tem 146 mil habitantes.

Em nota, a Prefeitura de Araucária disse que a nomeação da mãe da adolescente é um ato de liberdade de escolha do chefe do poder executivo, que entendeu que a servidora reúne as condições necessárias para o exercício do cargo. A mãe da primeira-dama possui 26 anos de experiência no serviço público.