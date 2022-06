Prefeito de Porto Alegre é assaltado em Brasília

publicidade

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, foi assaltado na manhã desta terça-feira, em Brasília, onde cumpre agenda desde ontem. Segundo relato do prefeito ao programa Esfera Pública da Rádio Guaíba, o assalto ocorreu por volta das 6h da manhã, enquanto ele realizava uma caminhada em um parque da cidade.

Melo contou que foi abordado por um homem armado com uma faca e com possíveis sinais de uso de drogas. “Ouvi um cara gritando ‘vou te matar!’, com uma faca na mão. Joguei o celular pra ele, que saiu correndo e entrou num carro”, explicou o prefeito.

No momento do assalto, Melo estava sozinho e teve levado apenas seu celular. “Vou ter que fazer uma mudança. Eu sempre sou muito descuidado disso. Não vou mais andar sozinho a partir de hoje”, disse. Ele afirmou ainda que passa bem.