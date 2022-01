Prefeitura de Porto Alegre registra surto de Covid-19

publicidade

A prefeitura de Porto Alegre sentiu o impacto do avanço da variante ômicron da Covid-19. Conforme informações da colunista do Correio do Povo, Taline Oppitz, mais de 20 servidores constataram a doença.

De acordo com o Paço Municipal, uma testagem em massa está sendo realizada nesta sexta-feira. A partir da próxima segunda-feira, o teletrabalho deve ser adotado.

Veja Também

O número de casos diários do novo coronavírus voltou a disparar no Rio Grande do Sul, que nesta sexta-feira contabilizou mais 6.541 pacientes da doença. Em apenas sete dias, o Estado contabilizou um total de 15.168 diagnósticos positivos para Covid-19, número superior a todo mês de dezembro, quando a Secretaria Estadual da Saúde (SES) registrou 11.730. Com mais quatro óbitos, o RS totaliza 36.476 mortes em decorrência do vírus.

Apesar do crescimento de diagnósticos positivos para a doença no Estado, as internações em leitos clínicos e de terapia intensiva não apresentaram aumento expressivo nos últimos dias. Pelo menos nesse momento, o maior impacto tem sido nos serviços de urgência e emergência, que operam com capacidade máxima desde o início da semana.