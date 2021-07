Prefeitura irá propor cronograma para retomada de público em eventos

publicidade

A prefeitura de Porto Alegre deverá sugerir, nos próximos dias, novos protocolos para eventos sociais, shows e jogos de futebol. A proposta, que será levada ao governo do Estado, tem como objetivo uma abertura gradual, com testagem.

Nesta segunda-feira, equipes técnicas de secretarias como Saúde, Turismo e Esporte, se reuniram. A ideia é realizar eventos com ingresso apenas de pessoas testadas para Covid-19, em um primeiro momento. Depois, aquelas com esquema vacinal completo. A ideia é que esses eventos testes comecem no fim de julho.

A medida, no entanto, não deve abranger jogos de futebol no primeiro momento. Isso porque não compete ao município a abertura para o público em estádios, já que essa proibição está determinada em decreto estadual.

A pauta ganhou força nesta segunda-feira, quando a Conmebol publicou protocolos autorizando a volta do público nos estádios. A entidade sul-americana permitirá a presença de torcedores já nas oitavas da Sul-Americana e da Libertadores.

A liberação, no entanto, depende das autoridades locais de cada país. O Inter evitou falar em prazo, mas projetou o retorno "em breve" da torcida aos estádios.