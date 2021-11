Presidente da Assembleia e ex-governador autografam na Feira do Livro

publicidade

Com alguns minutos de diferença e quase lado a lado, o atual presidente da Assembleia Legislativa, Gabriel Souza, e o ex-governador Jair Soares autografaram suas obras na tarde desta quinta-feira na Feira do Livro de Porto Alegre.

Gabriel lançou o seu primeiro, "Política, Democracia e Estado no século XXI: percurso, crise e possibilidades", baseado na sua dissertação de mestrado. Enquanto que Jair Soares assinou a obra "Uma vida em ação: memórias políticas", que está na terceira edição, na qual descreve sua trajetória política.

Em pontas diferentes, Gabriel, aos 37 anos, figura entre os cotados no MDB para disputar o Piratini no próximo ano, já Jair Soares, prestes a completar 88, comandou o Executivo estadual de 1983 a 1987, pelo então PDS.

Em tempo 1: Entre os emedebistas, estiveram presentes o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e o deputado federal Alceu Moreira, que é apontado como outro nome para disputar o Piratini. E ainda sobre a sucessão no governo, o senador Luiz Carlos Heinze (PP) também compareceu à sessão de autógrafos.

Em tempo 2: Na sessão de autógrafos, destaque para as presenças dos chefes do Judiciário, desembargador do Tribunal de Justiça do RS, Voltaire de Lima Moraes, e do Ministério Público, Marcelo Dornelles. A ausência foi a do governador Eduardo Leite.

Em tempo 3: Gabriel Souza autografou por cerca de 1h30min. Consta que o ex-senador Pedro Simon chegou a passar mais de 5 horas, em 2012, druante uma sessão de autógrafos na Feira do Livro.