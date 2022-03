Presidente do PSB confirma filiação de Geraldo Alckmin

publicidade

O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin se filiará ao PSB, de acordo com o presidente nacional do partido, Carlos Siqueira. Nesta segunda-feira (7), os dois tiveram uma reunião em São Paulo e deixaram o ingresso de Alckmin na legenda bem encaminhado. Falta, contudo, definir a data para o anúncio.

A filiação de Alckmin ao PSB abre caminho para que ele dispute as eleições deste ano como vice do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), caso o petista decida concorrer ao Palácio do Planalto. Uma chapa dos dois passou a ser cogitada ainda no ano passado e ambos até jantaram juntos em dezembro para discutir a possibilidade.

Vice-presidente do PSB em São Paulo, Jonas Donizette disse que o encontro de Alckmin com a cúpula do partido nesta segunda foi bastante agradável e que o ingresso dele ao PSB não deve demorar a acontecer.

"A gente acha que está muito bem encaminhado. A conversa foi muito boa, o governador [Alckmin] ficou muito satisfeito, a gente também. Ele ficou de nos próximos dias de voltar a falar com o presidente Carlos Siqueira", destacou.

"O governador tem um grupo político grande, que vai acompanhá-lo. E como pessoa cordata, na política, acho que vai querer ter essas conversas para depois a gente pensar na questão da cerimônia ou outras coisas", acrescentou Donizette.