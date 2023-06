Presidente do TJRS recebe distinção da Assembleia Legislativa

publicidade

Primeira mulher a comandar o Judiciário gaúcho, a presidente do Tribunal de Justiça do Estado (TJRS), Íris Helena Medeiros Nogueira, recebeu na noite desta quarta-feira a Medalha de Mérito Farroupilha da Assembleia Legislativa. A solenidade lotou o salão do Júlio de Castilhos. Emocionada, Iris Helena dedicou a Medalha ao Poder Judiciário e, em especial, ao trabalho do Judiciário do RS, “que está diariamente presente no dia a dia dos gaúchos”.

“Nós prestamos jurisdição e isso é por demais importante. Nós buscamos resolver os conflitos, restabelecer direitos, razão pela qual nos sentimos envaidecidos, engrandecidos por recebermos do Poder Legislativo esta medalha”.

Para ela, a distinção traz muito orgulho e felicidade. “Renova as minhas forças para continuar na luta de tantos desafios”. Destacou a importância da independência e autonomia dos Três Poderes.

“Só há um caminho para a consolidação do tão decantado Estado Democrático de Direito, basear suas ações na harmonia entre as suas lideranças, cuja relevância está justamente na capacidade de entender a importância constitucional de cada Poder e Instituição autônoma. Reconhcer isso é afirmar que não há vazios na Constituição, Constituição essa que juramos defender. Essa é, sem sombras de dúvidas, uma missão republicana, pela qual deveremos enaltecer: a missão de fazermos sempre o melhor por nosso Estado. Afinal, somos essencialmente, servidores a serviço da sociedade gaúcha", afirmou.

A homenagem foi proposta pela deputada Adriana Lara (PL), que destacou a trajetória e os feitos da desembargadora. “Ela quebra barreiras, abre caminhos e é exemplo vivo de que mulheres são capazes de ocupar posições de destaque e influência na sociedade com a missão de combater as injustiças”, defendeu.