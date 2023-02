Primeira reunião da CCJ é marcada por apoio aos servidores públicos do RS

publicidade

Ocorreu na manhã desta terça-feira (28), na sala Maurício Cardoso da Assembleia Legislativa, a primeira reunião ordinária da principal comissão da Casa, a Comissão de Constituição e Justiça da nova legislatura. Presidida pelo deputado estadual Frederico Antunes (PP), o encontro durou pouco mais de uma hora e foi marcado pela integração e cordialidade entre os integrantes.

Composta por doze membros titulares, apenas três já passaram pela comissão em outros mandatos - Frederico Antunes (PP), Luiz Fernando Mainardi (PT) e Carlos Búrigo (MDB).

Dentre as pautas levantadas pelos deputados, destacou-se o descontentamento com a situação da prorrogação dos prazos dos concursos públicos. A deputada Luciana Genro (PSol) manifestou a solidariedade com os concurseiros, dizendo que "a pandemia dificultou enormemente o chamamento aos concursados e, portanto, a prorrogação dos prazos dos concursos é também uma medida de economicidade para o Estado". Delegado Zucco (Republicanos) agradeceu o depoimento da deputada e complementou: "Urge que essas pessoas sejam chamadas o quanto antes para exercerem as suas atividades", pedindo atenção especial para as pautas que envolvem os servidores públicos. No final da sessão, a deputada Delegada Nadine (PSDB) reafirmou o seu compromisso com os servidores e protocolou, em comum acordo com o deputado Dr. Thiago Duarte (União Brasil), um pedido de audiência pública sobre o chamamento dos servidores dentro da Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado.

