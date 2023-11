Processos entre Câmara e Prefeitura de Porto Alegre serão facilitados por acordo de cooperação

publicidade

Com a assinatura de um termo de cooperação entre o presidente da Câmara de Porto Alegre, Hamilton Sossmeier (PTB), e o prefeito da Capital, Sebastião Melo (MDB), foi formalizada a integração entre o SEI (Sistema Eletrônico de Informações) do Legislativo e o SEI do Executivo. Na prática, a junção dos dois sistemas facilitará os processos de cooperação entre os poderes.

“Com a integração dos sistemas, garantiremos maior segurança aos dados, agilidade nos processos e economia de recursos”, comenta Sossmeier, acrescentando que a incorporação trará “maior rapidez nas entregas que Porto Alegre precisa e merece”.

Anteriormente, com a separação dos sistemas, só era possível acompanhar algum despacho, pedido de providência ou demais ações se uma das partes fizesse o envio para a outra. A partir de agora, os procedimentos terão o mesmo número registrado, agilizando o trabalho.

Na mesma sessão, outro acordo foi firmado, possibilitando o uso, por parte da Câmara Municipal, de um terreno localizado ao fundo da sua sede, que é um próprio municipal. "Sei que é um desafio melhorar os espaços da Câmara e sou solidário a vocês. Este é um gesto da Prefeitura e a gestão da área agora é com o Legislativo”, disse Melo. Com isso, o parlamento municipal poderá ampliar o seu espaço.

*Sob supervisão de Mauren Xavier