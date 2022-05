Projeto das rodovias federais sofre resistência na Assembleia Legislativa do RS

publicidade

Mesmo sem ter entrado em votação na última sessão plenária da Assembleia Legislativa, o projeto do Executivo que prevê investimentos de R$ 500 milhões em rodovias federais no Rio Grande do Sul recebeu críticas. Publicamente, as manifestações contrárias foram feitas por deputados da oposição. Porém, nos bastidores deputados aliados apresentam resistência ao texto. A justificativa seria a proximidade da eleição de outubro para a sucessão ao Palácio Piratini. A expectativa é de que o projeto entre em votação no plenário na próxima semana.

Pelo texto, os investimentos serão feitos por meio do Daer, que envolvem obras, serviços de pavimentação, construção de trevos, dentre outros. Entre eles, estão contratos abertos pelo Dnit em 2013, 2014, 2019 e 2020, além de dois pregões de manutenções em trechos distribuídos pelo Estado.

Na tribuna, deputados da oposição criticaram o fato de o governo estadual querer usar recursos para obras em estradas que são de responsabilidade da União, enquanto que concedia um reajuste pequeno aos servidores públicos, que foi aprovado na sessão da terça-feira. Com dois deputados, a bancada do PSB, que recentemente deixou a base, se posicionou contra à proposta. A justificativa é de que “os recursos do Estado devem ser investidos nas rodovias estaduais e nos acessos municipais”, segundo nota do partido.

Além disso, a bancada do PT, que é a maior da Casa, apresentou uma emenda na qual solicita que o valor investido seja abatido dos valores da dívida do Estado com o governo federal.

Em apoio ao texto, o deputado Mateus Wesp, do PSDB, partido do governador Ranolfo Vieira Júnior, ressaltou a importância dos investimentos estaduais nas estradas federais diante do impacto positivo para a economia. Dentro do movimento para tentar reduzir as resistências à proposta, o presidente da Granpal, que reúne prefeitos da região Metropolitana de Porto Alegre, Rodrigo Battistella, defendeu a iniciativa. “Caso aprovado, o projeto permitirá obras imediatas nas BRs 116 e 290. Tratam-se de intervenções aguardadas há muito tempo e cruciais para o desenvolvimento da Região e para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos que diariamente circulam pelas rodovias”, afirmou, por meio de nota.

