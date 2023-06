Quinta-feira ainda tem chuva em partes do Rio Grande do Sul

publicidade

Nesta quinta-feira, muitas nuvens cobrem o céu do Rio Grande do Sul. O centro de baixa pressão, que trouxe chuva ao Estado nessa quarta-feira (21) se afasta em direção ao mar e o tempo melhora um pouco. O sol chega a aparecer entre nuvens em algumas localidades, apesar dos períodos de nublado a encoberto.

A chuva ainda não cessa completamente. Pode chover ainda em postos da metade Leste, especialmente na madrugada e de manhã. No Norte do Estado, outras áreas de instabilidade trazem chuva no decorrer do dia.

O ar estará úmido e é esperada a ocorrência de neblina em muitas cidades, com nevoeiros em trechos da Serra. A temperatura estará amena em todo o Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a mínima será de 13ºC e a máxima, de 20ºC.

Mínimas e máximas pelo RS:

Torres 15ºC / 21ºC

Caxias do Sul 14ºC / 17ºC

Santa Cruz 13ºC / 20ºC

Bagé 9ºC / 17ºC