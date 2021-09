Reações a fala de Bolsonaro vão de apoio a pedidos de impeachment

publicidade

Os fortes discursos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nesta terça-feira (7) dividiram políticos do Congresso Nacioal. O discurso no feriado de 7 de setembro, recheados de críticas a ministros do Supremo Tribunal Federal, teve respostas incluindo pedidos de impeachment e votos de apoio de governistas.

O vice-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Marcelo Ramos (PL-AM) fez fortes críticas a Bolsonaro relembrando do cenário de baixo crescimento econômico e de inflação.

"Pronto. Já teve o show, agora vamos voltar pro que interessa. Presidente, o que o senhor tem a dizer sobre 14,8 milhões de desempregados, 19 milhões com fome, gás acima de 100 reais, gasolina acima de 7, juros de dois dígitos e PIBinho?", escreveu.

Além de críticas, o discurso também gerou pedidos de impeachment de figuras do meio político que ainda não haviam se posicionado sobre o tema. O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), foi um dos que marcou a posição. O ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi na mesma direção.

Já o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), não fez qualquer comentário sobre os discursos de Bolsonaro em Brasília e em São Paulo. Na capital paulista, o presidente voltou a pedir pelo voto impresso, contrariando votação da Câmara que, segundo Lira, enterrou o tema na atual legislatura.

A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) foi esteve entre as apoiadoras do presidente. "Paulista lotada com as cores da bandeira, nenhum tumulto ou agressividade! O que há de antidemocrático? Esses brasileiros não merecem ser ouvidos? Atos pacíficos ocorrendo em todo o Brasil! Por mais que se esforcem, não vão colar a pecha de antidemocráticas nessas pessoas", disse.

"Este 7 de setembro entrou pra história! Tivemos um dia de manifestações pacíficas e legítimas a favor de um governo. Retrato bem diferente de tempos passados. É democracia fortalecida!", afirmou o senador Marcos Rogério (DEM-R), que esteve ao lado de Bolsonaro nas manifestações.

