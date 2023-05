Regina Duarte é advertida pelo Instagram por publicar vídeo distorcido de Lula

publicidade

A atriz e ex-secretária de Cultura Regina Duarte foi advertida pelo Instagram por uma publicação que apresenta um vídeo adulterado. A plataforma de rede social publicou uma mensagem no post da atriz alertado que "verificadores de fatos independentes afirmam que este vídeo pode enganar as pessoas."

A publicação apresenta um trecho de uma entrevista concedida em 2022 pelo então candidato ao Planalto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao programa Flow Podcast. Lula citava a ocasião em que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que havia "pintado um clima" com adolescentes venezuelanas durante um de seus passeios de moto por Brasília.

"Eu estava vendo um vídeo do 'Bozo' esses dias, ele, naquele vídeo em que ele está falando das meninas venezuelanas, ele fala textualmente: 'Tenho que mentir. É preciso mentir. O político tem que mentir. Porque é sempre mais fácil acreditar numa mentira. Uma mentira, minha mãe dizia, uma mentira ela, ela voa. A verdade engatinha. É sempre assim. Mas eu acho que você tem muitos políticos no Brasil que não mentem e que são pessoas sérias. Sabe?", disse o então candidato.

No entanto, o trecho apresentado no post de Regina Duarte está fora de contexto por dar a entender que essas falas seriam de Lula. Na verdade, ele citava falas de seu oponente Jair Bolsonaro.

A publicação da atriz veio acompanhada da seguinte legenda: "Socorro! Ele perdeu a noção! Meu Deus! Infelizmente (ou felizmente?) já o conhecemos! Ele mesmo se qualifica!", publicou a atriz. A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro comentou o post: "Misericórdia," disse ela.

Em março, os 2,9 milhões de seguidores de Regina Duarte nas redes sociais passaram a receber uma mensagem alertando que a atriz costuma publicar fake news: “Tem certeza que você deseja seguir a Regina Duarte? Ela costuma publicar notícias falsas,” dizia o alerta aos seguidores.