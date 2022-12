Relatórios com diagnósticos das áreas do atual governo são entregues por equipes de transição

publicidade

Os trabalhos dos grupos técnicos da transição terminam oficialmente na terça-feira (13), após a finalização dos relatórios das áreas temáticas. Os documentos foram sido entregues neste domingo (11). Eles ainda devem ser consolidados em um relatório geral, com previsão de ser concluído até 20 de dezembro.

"O relatório final terá um diagnóstico de cada área e alertas para os primeiros meses de governo. As emergências orçamentárias, sugestões de revogações em cada área, proposta de estrutura e ações prioritárias", disse Alckmin, que é o coordenador da transição.

"É importante que esteja claro que, quando a transição terminar, vamos tentar apresentar com seriedade e sobriedade o que encontramos como resultado do atual governo", destacou o presidente eleito, Lula Inácio Lula da Silva (PT), em entrevista coletiva realizada na sexta-feira (9), ressaltando que os detalhamentos são importantes para que problemas "não caiam nas nossas costas em seis meses".

Desde 7 de novembro, quando começaram os trabalhos da equipe de transição, os grupos apresentaram relatórios prévios em coletivas no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília, sede do governo de transição. Os documentos finais descrevem os pontos de alerta, organograma, orçamento, atos a serem revogados e estrutura de cada área.

Com a finalização dos grupos, as equipes deixam as salas do CCBB e os ministros escolhidos por Lula assumem os trabalhos de cada área. Até o momento, cinco nomes foram anunciados pelo presidente eleito: Fernando Haddad (PT) na Fazenda, Rui Costa (PT) na Casa Civil, Flávio Dino (PSB) na Justiça, José Múcio Monteiro na Defesa e Mauro Vieira nas Relações Exteriores.

Há a expectativa de Lula anunciar novos nomes nesta terça-feira (13), no encerramento dos trabalhos do grupo de transição.

Na Saúde, o ex-ministro Arthur Chioro sinalizou que a equipe de transição vai propor a criação de um departamento de saúde mental para fortalecer os centros atenção psicossocial (Caps) e articular políticas de combate ao consumo de álcool e drogas. Além disso, o grupo técnico propôs o fortalecimento dos bancos de dados do Sistema Único de Saúde.

No GT do setor de energia, entre as sugestões de medidas emergenciais para o próximo governo, o grupo técnico indicou reestruturação da Petrobras que, segundo a equipe, precisa investir de energia e somente em petróleo.

No grupo técnico da Educação, Henrique Paim, coordenador da equipe e ex-ministro, disse que as principais preocupações na pasta são com as despesas com a recomposição para as universidades, merenda escolar, assistência estudantil, contratos com livros didáticos e pagamento de bolsas e residências.

O documento apresentado pelo grupo técnico do Meio Ambiente definiu quatro eixos de atuação prioritária do novo governo, começando pela recuperação do protagonismo do Brasil no cenário internacional. Além disso, a equipe sugeriu a recomposição do orçamento da pasta e a revogação de decretos que enfraqueceram a política ambiental.