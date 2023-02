Republicanos recusa convite para vice-liderança do governo Lula na Câmara

publicidade

O partido Republicanos recusou um convite feito por aliados do presidente da Repúiblica, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para compor a vice-liderança do governo na Câmara dos Deputados. "O Republicanos foi convidado, mas declinou. Não vamos indicar ninguém", afirmou ao R7 o presidente nacional do partido e 1º vice-presidente da Câmara, deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP).

A tendência é de que a legenda tenha uma postura neutra em relação a gestão de Lula. No ano passado, em nota oficial após a vitória do petista, o Republicanos emitiu um comunicado afirmando que iria "atuar de forma independente no Congresso Nacional, sem se negar ao diálogo e à colaboração".

Em vídeo divulgado depois da eleição de Lula, Pereira também afirmou que o Republicanos fará oposição "a temas que o governo do Lula apresentar para o Congresso que forem contrários à nossa fé, ao manifesto político, aos valores cristãos, valores da família e também contrário à liberdade econômica".