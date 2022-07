Reunião com embaixadores foi debate de ideias, diz defesa de Bolsonaro ao TSE

publicidade

A defesa do presidente Jair Bolsonaro (PL) informou, nesta quinta-feira (28), ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que a apresentação feita pelo chefe do Executivo a embaixadores estrangeiros não teve caráter eleitoral e faz parte de um debate de ideias.

"De fato, a exposição de posicionamentos políticos individuais – que obviamente inclui críticas a posições diversas – configura manifestação de opinião política própria inerente ao debate de ideias, jamais indicando a suposta existência de propaganda eleitoral negativa", diz a defesa na ação.

No dia 18 deste mês, em reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, Bolsonaro voltou a criticar o sistema eleitoral brasileiro, levantou novamente suspeitas sobre as urnas eletrônicas, sem apresentar provas, e atacou ministros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e do STF (Supremo Tribunal Federal).

Após a apresentação, partidos de oposição acionaram a Corte e afirmam que os ataques feitos por Bolsonaro configuram "crime contra as instituições democráticas, crime de responsabilidade e crime eleitoral, bem como propaganda eleitoral antecipada e ato de improbidade administrativa".

Para a defesa de Bolsonaro, não houve tom eleitoral durante a apresentação. "Em conclusão: não há qualquer conteúdo eleitoral nas condutas apontadas, motivo pelo qual os pedidos deduzidos na representação devem ser julgados improcedentes", argumenta.