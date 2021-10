"Robôs" elevam controle e otimizam o gasto público

publicidade

Laís, Lídia, Ícaro, Raquel e Rianna. Os cinco nomes bem que poderiam ser de novos servidores do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS). Na verdade não são servidores propriamente dito, mas sim, como são chamados, ‘robôs’. Utilizando inteligência artificial, essas cinco ferramentas digitais têm aperfeiçoado os processos de auditoria, antecipando e apontando possíveis erros em contratações e processos da administração pública gaúcha.

Os robôs foram desenvolvidos pelo próprio Tribunal, e já mostraram os primeiros resultados práticos. No último ano, período que envolve a pandemia da Covid-19, em que várias contratações e aquisições foram feitas em momento de urgência, os programas de tecnologia da informação (TI) permitiram benefícios às finanças públicas de mais de R$ 607 milhões. Em outras palavras, evitaram que gastos fossem feitos, por exemplo, a partir da correção de editais, antes que os custos se concretizassem.

O diretor de Controle e Fiscalização do TCE-RS, Everaldo Ranicheski, destaca a importância da agilidade na identificação de possíveis problemas, por permitir a sua correção antes da execução. “As ferramentas de inteligência artificial reproduzem análises que eram rotineiramente realizadas de forma manual pelos auditores, consumindo, muitas vezes, um tempo não condizente com a urgência que algumas situações requerem”, pondera. As auditorias concomitantes tem um caráter preventivo, assim, buscam evitar ilegalidades e prejuízo aos cofres público. “A atuação tempestiva é fundamental”.

Ele também pondera que esse apoio tecnológico permite a melhor atuação dos servidores na fiscalização. Basicamente, as funções realizadas pelas ferramentas eram feitas pelos servidores, mas de maneira manual, o que demandava mais tempo. Uma das ações é o cruzamento ágil de dados entre as informações repassadas pelos órgãos públicos em relação à licitação e outros canais públicos.

Uma dessas informações é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa que está participando do processo licitatório. O dado pode ser verificado junto, por exemplo, ao Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União (CGU), apurando a existência prévia de algum tipo de impedimento. “Ao identificar alguma empresa impedida, é gerado um alerta para que o auditor realize a análise e, caso seja confirmada a irregularidade, este entre em contato com o órgão público responsável pela licitação, relatando o achado, evitando tempestivamente uma possível contratação irregular”, pontua o diretor de Controle e Fiscalização.

Detalhes dos robôs