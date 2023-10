RS terá dia ameno e sol entre nuvens nesta quinta-feira

publicidade

O sol aparece com nuvens na maior parte do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, inclusive com tempo muito aberto em algumas cidades. O setor Nordeste do estado, o que inclui a Grande Porto Alegre, os vales, a Serra e o Litoral Norte, será a exceção.

Parte da quinta ainda tem muitas nuvens com chance de neblina, garoa e chuva leve, especialmente entre a madrugada e de manhã. Na sequência, o tempo melhora.

Ar mais frio que cobre o Rio Grande do Sul traz um dia pouco frio cedo da manhã e uma tarde bastante amena para os padrões de outubro.

Mínimas e máximas pelo RS:

Bagé 10°C / 21°C

Porto Alegre 14°C / 22°C

São José dos Ausentes 10°C / 18°C

Rio Grande 12°C / 21°C

Torres 15°C / 21°C

