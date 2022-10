São Bernardo do Campo, reduto político de Lula, concede título de cidadão honorário a Bolsonaro

publicidade

A Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, em São Paulo, aprovou nesta quarta-feira o título de cidadão honorário ao presidente Jair Bolsonaro (PL). O município é o berço político do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O projeto, apresentado pelo vereador Paulo Chuchu (PRTB), foi aprovado por um placar de 17 a 2. Os únicos votos contrários foram de parlamentares do PT. "De minha autoria, aprovamos na Câmara de Vereadores o título de cidadão de São Bernardo do Campo ao presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro 22", comemorou Chuchu nas redes sociais.

Agora! De minha autoria, aprovamos na Câmara de Vereadores o Título de Cidadão de São Bernardo do Campo ao Presidente @jairbolsonaro … #Bolsonaro22 — PAULO CHUCHU (@PauloChuchuSBC) October 5, 2022

Apoio no 2º turno em São Paulo

Na terça, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), anunciou que vai apoiar Bolsonaro e o candidato ao governo paulista do Republicanos, Tarcísio de Freitas, nas eleições em segundo turno.

"Durante toda a eleição de primeiro turno, disse que São Paulo é um estado desenvolvido, que dá oportunidade a todos, que ajuda quem precisa, porque o PT nunca governou o nosso estado. E essa mesma avaliação eu faço em relação ao Brasil. Não quero para São Paulo, muito menos para o Brasil. Portanto, meu apoio incondicional e meu trabalho nesse segundo turno para que o presidente Bolsonaro possa se reeleger e possa continuar comandando, ao lado da população brasileira, os destinos dessa nação", afirmou Garcia, após reunião com Bolsonaro e Tarcísio.

Desde a segunda-feira, Bolsonaro tem recebido apoio de governadores eleitos no primeiro turno. Até o momento, o presidente terá no palanque: Ibaneis Rocha (MDB), reeleito no Distrito Federal; Ratinho Júnior (PSD), no Paraná; Romeu Zema (NOVO), em Minas Gerais; Cláudio Castro (PL), no Rio de Janeiro; Gladson Cameli (PP), no Acre; Mauro Mendes (União Brasil), em Mato Grosso; e Antonio Denarium (PP), em Roraima.

Veja Também