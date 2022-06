"Se mataram, estão dentro da água", diz Bolsonaro sobre desaparecidos na Amazônia

publicidade

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira (15) que, caso o indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips tenham sido assassinados, os corpos estão dentro da água, no Vale do Javari, na região amazônica. Ambos estão desaparecidos desde o dia 5.

"Pelo que tudo indica, se mataram os dois, se mataram, e eu espero que não, estão dentro da água. E dentro da água pouca coisa vai sobrar. Peixe come, não sei se tem piranha lá", disse o presidente em entrevista à jornalista Leda Nagle.

Pereira é servidor da Funai e Phillips é colaborador do jornal The Guardian. Eles foram vistos pela última vez no Vale do Javari, após partirem em uma lancha com destino à cidade de Atalaia do Norte, no Amazonas.

Veja Também

Bolsonaro admitiu que o governo não tem tido sucesso nas buscas pelos desaparecidos. "Os dois resolveram entrar numa área completamente inóspita, sozinhos, sem segurança, e aconteceu problema. Desde o primeiro dia estamos buscando essas pessoas lá na região e não estamos tendo sucesso", reconheceu. O presidente destacou que o jornalista britânico era 'malvisto' pela população local. "Porque fazia muita matéria contra garimpeiro, questão ambiental. Muita gente não gostava dele. Ele tinha que ter mais que redobrado a atenção para consigo próprio e resolveu fazer uma excursão. Lá tem pirata no rio. Tudo o que se possa imaginar lá", afirmou.

A Polícia Federal investiga a ligação de um traficante internacional com o desaparecimento do jornalista e do indigenista. Depois da prisão de dois suspeitos, os policiais apuram a participação de pelo menos mais duas pessoas. Uma delas, que seria o mandante, é um traficante de cocaína, com forte atuação na rota entre Brasil e Peru. Com o primeiro detido, Amarildo da Costa de Oliveira, conhecido como "Pelado", uma arma de fogo de uso restrito e uma pequena porção da droga foram encontradas. Nesta terça-feira (14), também foi preso Oseney da Costa de Oliveira, chamado de "dos Santos".