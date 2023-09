Seleção Olímpica do Brasil e Comitiva do governo do RS estão bem após terremoto no Marrocos

publicidade

A Seleção Olímpica e uma comitiva do governo do Rio Grande do Sul estão bem após um terremoto de 6,8 graus na escala Richter atingir a cidade de Marrakesh, no Marrocos. O abalo sísmico ocorreu na noite desta sexta-feira.

Em contato com o Correio do Povo, a comitiva gaúcha garantiu que "estão todos bem". Entre os representantes do RS no local estão o vice-governador, Gabriel Souza, o secretário de Turismo, Alvaro Machado e prefeitos de cidades do RS.

Na Seleção Olímpica, três atletas da dupla Gre-Nal estão entre os convocados. Os meias Mauricio, do Inter, e Bitello, do Grêmio, e o goleiro Gabriel Grando, também do Tricolor.