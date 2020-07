Sem febre, Bolsonaro está isolado e despacha normalmente por vídeo

publicidade

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido), infectado pelo novo coronavírus e, portanto, diagnosticado com a Covid-19, não teve febre nesta quarta-feira, após dois dias de temperaturas acima do normal.

Isolado dentro do Palácio do Alvorada, o presidente mantém a rotina de reuniões - todas por videoconferência. Para manter a rotina de trabalho, a Presidência da República fez pequenas adaptações no escritório que já existia no Alvorada, que permitem a realização dos encontros por vídeo.

Nesta quarta-feira, Bolsonaro falou com quatro ministros e, entre cada uma das reuniões, fez uma pequena pausa para o descanso, conforme as orientações médicas.

Durante a tarde, o presidente tem outras videoconferências programadas, que vão acontecer normalmente. O escritório de onde Bolsonaro despacha é o mesmo local em que apareceu, nesta quarta-feira, tomando uma xícara de café.