Senado aprova PL que garante reajuste anual na tabela SUS

O Plenário do Senado Federal aprovou nesta quarta-feira, 6, o projeto de lei que propõe reajuste anual dos valores de remuneração dos serviços prestados ao Sistema Único de Saúde – SUS -, considerando a disponibilidade orçamentária. O texto vai à sanção presidencial.



O senador Luis Carlos Heinze (PP/RS) argumenta que o PL representa um avanço para os hospitais beneficentes. “Trata-se de fazer justiça ao trabalho realizado pelas Santas Casas e demais hospitais beneficientes, que vem enfrentando um descompasso absurdo entre custo e a remuneração. O endividamento tem fechado unidades em todo o Brasil e prejudicado o atendimento à população”, ressaltou Heinze.



A proposta aprovada determina que o Ministério da Saúde deverá definir o percentual de reajuste em dezembro de cada ano, com garantia de equilíbrio econômico-financeiro.



Os parlamentares acolheram uma emenda, do líder governo, que remove a referência ao Índice de Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. A mudança foi realizada para evitar vetos que pudessem retardar a aplicação da lei.