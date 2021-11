Sergio Moro participa de convenção do Podemos em Porto Alegre

publicidade

O ex-juiz e pré-candidato ao Planalto, Sergio Moro estará em Porto Alegre no próximo dia 4 de dezembro para a convenção estadual do Podemos. O encontro será às 9h30min em auditório que ainda está sendo definido, pois muitos já estão encomendados. Será a primeira convenção estadual do partido.São esperados mais de mil filiados.

Além de Moro, estão confirmadas as presenças da presidente nacional, deputada federal Renata Abreu (SP), e do líder do partido no Senado. Eles serão recepcionados pelo senador Lasier Martins e pelo presidente estadual, Everton Braz.

No ato, são esperadas filiações de diversas lideranças, como as do vereador Maurício Marcon, de Caxias do Sul, e do deputado federal Maurício Dziedricki, que obteve, dia 9, a carta de anuência da direção nacional para sua desfiliação do PTB. O deputado ingressou no TSE para homologar seu desligamento do antigo partido.

Lançamento de livro

Além disso, Moro lançará, no início de dezembro, o livro “Contra o sistema da corrupção”, em que "revela bastidores inéditos da Lava Jato, narra sua passagem pelo governo Jair Bolsonaro e se posiciona a respeito de temas fundamentais para o país". O lançamento acontecerá em quatro capitais. O primeiro evento será no dia 2 de dezembro, em Curitiba. No dia 5, em Pernambuco; no dia 7, em São Paulo; e no dia 9, no Rio de Janeiro.