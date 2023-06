Sessão da CPMI é suspensa após confusão entre parlamentares; veja vídeo

publicidade

A sessão da CPMI de 8 de Janeiro teve que ser suspensa após uma confusão generalizada entre parlamentares. Em um dos momento, a relatora Eliziane Gama (PSD-MA) chegou a dizer "cala a boca deputado" para Éder Mauro (PL-PA) . O depoente do dia, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques, negou que tenha direcionado as operações da corporação à região Nordeste no dia do segundo turno das eleições. Vasques levou um dossiê com mais de 300 páginas sobre a atuação da polícia.

