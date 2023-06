"Simples caixa de correspondência", diz defesa de Bolsonaro sobre celular de Mauro Cid

publicidade

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) divulgou um comunicado após a repercussão das mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, contendo informações e pedidos para um golpe de Estado. Segundo os advogados, pela função de Cid em receber as demandas do ex-chefe do Executivo, o aparelho dele "por diversas ocasiões se transformou numa simples caixa de correspondência que registrava as mais diversas lamentações".

Por não haver a presença direta do ex-presidente nos grupos de conversa, os advogados alegam, ainda, que os diálogos "comprovam, mais uma vez, que o presidente Bolsonaro jamais participou de qualquer conversa sobre um suposto golpe".

A Polícia Federal encontrou no celular do ex-ajudante instruções para golpe de Estado. O documento detalhava o passo a passo para que as Forças Armadas assumissem o comando do país após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições. O arquivo constava em conversas de Cid com um oficial das Forças Armadas, o coronel Jean Lawand Junior.

Entre os pontos listados estava a nomeação de um interventor e o afastamento e a abertura de investigações contra ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O documento também pedia para que fosse fixado um prazo para a realização de novas eleições.

Por meio de nota, o Exército informou que "opiniões e comentários pessoais não representam" a Força e que "eventuais condutas individuais julgadas irregulares serão tratadas no âmbito judicial" e na esfera administrativa.

Veja Também