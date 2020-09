Substituto de Dallagnol atua na Lava Jato desde janeiro de 2018

publicidade

O procurador da República no Paraná Alessandro José Fernandes de Oliveira foi anunciado nesta terça-feira como o substituto de Deltan Dallagnol na coordenação da força-tarefa da Lava Jato no Paraná.

Com experiência no combate ao crime organizado, corrupção e lavagem de dinheiro, ele já atua na operação desde janeiro de 2018. Com a troca, Deltan deve assumir o ofício de Alessandro após 15 dias de transição. Após passar seis anos no comando da operação, Deltan afirma que deixa o posto para se dedicar de modo especial à família.

Procurador da República desde 2004, Oliveira integra a equipe do órgão no Paraná há oito anos. No período, ele foi Conselheiro do Conselho Penitenciário do Estado do Paraná (2011-2013), coordenador da Rede de Controle da Gestão Pública no Estado do Paraná (2012-2016) e Procurador Regional Eleitoral no Estado do Paraná (2013-2017).

Oliveira é graduado em Segurança Pública pela Academia Policial Militar do Estado do Paraná e em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Mestre em Direito das Relações Sociais pela UFPR, ele é também professor em disciplinas com ênfase no Direito Criminal e Processual Penal desde 1996 e docente nas disciplinas de persecução patrimonial e administração de bens na Escola Superior do Ministério Público.