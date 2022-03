Tereza Cristina vai ao Canadá tratar sobre fertilizantes

publicidade

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, anunciou que vai ao Canadá tratar da importação de potássio, que é utilizado como fertilizante agrícola. Ela manifestou a preocupação com os impactos da invasão da Ucrânia pela Rússia em conversa com jornalistas nesta quarta-feira (2).

"Estou indo dia 12 para o Canadá. Essa viagem já ia acontecer, mas foi confirmada agora, que temos conversa mais firme com nosso maior exportador de potássio. Quero deixar uma mensagem de equilíbrio. A safra brasileira desse momento, a safrinha, já está acontecendo. O que precisava de fertilizante já plantou", afirmou.

Segundo a ministra, ainda é cedo para falar sobre falta de fertilizantes e o cenário dos próximos meses depende muito da duração dos conflitos. "O plano A é buscar outros parceiros, que a gente terá que importar quantidades menores, mas serão importantes."

Tereza Cristina também pontuou que o "plano B" seria realizar ações em propriedades rurais para estudar formas de uso mais eficaz de fertilizantes. Ela ainda avaliou uma possível alta dos alimentos, mas disse que o ministério está acompanhando para "diminuir os impactos".

Também está marcada para esta quarta-feira uma reunião na Casa Civil para tratar sobre fertilizantes, com a participação de Tereza Cristina e do ministro das Relações Exteriores, Carlos França.

O próprio presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), declarou que, com o conflito, o Brasil corre o risco de ficar sem potássio. A Rússia é o principal fornecedor de adubos à base da substância.

- Com a guerra Rússia/Ucrânia, hoje corremos o risco da falta do potássio ou aumento do seu preço. Nossa segurança alimentar e agronegócio (Economia) exigem de nós, Executivo e Legislativo, medidas que nos permitam a não dependência externa de algo que temos em abundância. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 2, 2022

Plano nacional

A ministra Tereza Cristina também anunciou que será criado um plano nacional sobre fertilizantes, que deve ser divulgado ainda em março. Segundo ela, a ideia é que esse planejamento possa subsidiar meios de diminuir a dependência do Brasil de importações de fertilizantes.

"Quando chegamos aqui, nós vimos a necessidade do Brasil deixar de ser importador do tamanho das necessidades que hoje tem. Então, pensamos em uma política para não ter dependência, mudar a matriz. Isso vem sendo trabalhado a muito tempo. O nosso plano nacional está passando por revisão e vai ser anunciado em março."

Tereza Cristina não deu detalhes sobre o planejamento, apenas adiantou que ele é amplo e pode trazer mais segurança alimentar.