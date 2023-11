TJ-RS tem encontro com parlamentares para integração entre os Poderes

publicidade

A administração do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) esteve reunida, na noite dessa segunda-feira, com deputados estaduais, coordenadores de bancadas, membros do Gabinete de Assessoramento Estratégico e Superintendência da Assembleia Legislativa, além de secretários do Executivo, em evento realizado no Palácio da Justiça, em Porto Alegre.

De acordo com a presidente do TJ-RS, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, o objetivo do encontro institucional foi a busca do aperfeiçoamento cada vez maior no diálogo e na sintonia existente entre os Poderes. “Tratamos de questões muito importantes para a sociedade, como os auxílios que o Poder Judiciário vêm promovendo junto à sociedade, com diversas doações, promovidas pelo projeto Judiciário Solidário nas áreas da educação, trabalho e saúde, além de ações pontuais como, por exemplo, a colaboração para os atingidos pelas enchentes no Estado. Acima de tudo, foi um evento de ampla integração e o TJ ficou muito satisfeito com a iniciativa”.

No final do encontro, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Vilmar Zanchin, entregou um troféu em nome do parlamento gaúcho, homenageando a presidente Iris pelo fato da magistrada ser a primeira mulher a chefiar o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul em quase 150 anos de história.

