"Toda investigação é necessária" diz Ibaneis sobre os vídeos do ex-ministro do GSI

publicidade

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, afirmou nesta quinta-feira que os vídeos divulgados sobre atuação do então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Gonçalves Dias, em 8 de janeiro, quando as sedes dos Poderes foram atacadas por extremistas, são "muito graves" e que é necessária uma apuração célere dos fatos.

A declaração aconteceu na assinatura da ordem de serviço para construção do Restaurante Comunitário no Varjão, região administrativa do Distrito Federal. "No meu caso, estamos sendo investigados pelo inquérito que corre no Supremo Tribunal Federal e tive a oportunidade de prestar todos os esclarecimentos e eu acho que todas as autoridades envolvidas devem prestar suas informações", disse Ibaneis.

O emedebista afirmou que tem confiança na apuração do Supremo Tribunal Federal. "Tenho certeza que ninguém que participou daquele dia de forma efetiva vai ficar impune. Aquele dia ficou marcado para todos nós, ficou marcado na minha história, que fiquei 66 dias afastados", reelembrou o governador.

Veja Também