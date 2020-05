Trump pede que Senado interrogue Obama sobre suposta teoria da conspiração

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu ao Senado nesta quinta-feira que investigue seu antecessor, Barack Obama, sobre uma suposta teoria da conspiração que, segundo o republicano, movimenta uma perseguição de seus opositores democratas.

A seis meses das eleições, nas quais tentará se manter no cargo, Trump quebrou uma regra tácita em Washington que determina que presidentes e ex-presidentes evitem confrontos públicos, e pediu a Obama que deponha sobre o que chamou de "Obamagate".

O "Obamagate", que faz alusão ao escândalo de Watergate que levou o republicano Richard Nixon a renunciar à Casa Branca em 1974, baseia-se no fato de que o governo Obama e um "Estado Profundo" atuavam em paralelo para arruinar a presidência de Trump a partir de investigações de seus contatos com entidades russas.

"Apenas faça", tuitou Trump, dirigindo-se à senadora Lindsey Graham, uma de suas aliadas republicanas mais leais, que preside a comissão judicial do Senado. "A primeira pessoa que eu chamaria para testemunhar sobre o maior crime e escândalo político da história dos EUA, DE LONGE, é o ex-presidente Obama", disse Trump.

If I were a Senator or Congressman, the first person I would call to testify about the biggest political crime and scandal in the history of the USA, by FAR, is former President Obama. He knew EVERYTHING. Do it @LindseyGrahamSC, just do it. No more Mr. Nice Guy. No more talk!