TSE derruba decisão que tornava Marcelo Crivella inelegível até 2026

Por 7 votos a 0, Marcelo Crivella recuperou os direitos políticos. Em 2020, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio havia determinado que ele ficasse inelegível por seis anos por suposto abuso de poder político e conduta vedada a agente público. Com a decisão do TSE, o ex-prefeito do Rio de Janeiro está livre para se candidatar a qualquer cargo político, se assim desejar.