'Um governo a quatro mãos': Ranolfo faz balanço de gestão no RS e projeta atuação no BRDE

"A maior honraria da minha vida vai ser ter sido governador do meu Estado", classificou o governador Ranolfo Vieira Júnior (PSDB), em entrevista ao 'Esfera Pública' da Rádio Guaíba, nesta sexta-feira. Apesar de ter assumido o cargo há nove meses, com a renúncia do ex e futuro governador, Eduardo Leite (PSDB), Ranolfo enfatizou a sua participação no projeto desenvolvido ao lado do tucano, "desde a elaboração do plano de governo", em 2018, até as escolhas de secretariado e demais decisões.

No próximo domingo, Ranolfo entrega o comando do Piratini para Leite, "com as contas religiosamente em dia e R$ 2 bilhões em caixa", para que o tucano e Gabriel Souza (MDB), vice-governador eleito, possam fazer a "evolução da evolução".

Ao questionado sobre a "marca" da sua gestão, foi enfático: "somos o mesmo governo (Ranolfo e Leite). Temos estilos pessoais diferentes, isso é normal, mas o nosso projeto de governo é o mesmo". Reforçando os legados da gestão, comparou a situação econômica precária do Estado no início de 2018 – com contas e salários em atraso – com a atual. Ao citar números, elencou os avanços na pavimentação, como a ampliação do acesso asfáltico nos municípios, e a redução de índices na segurança pública.

Novo desafio no BRDE

Ao deixar a gestão do Estado, ele assumirá, em 2023, uma das diretorias do BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul) e, em 2024, a presidência, quando esta fica sob indicação do RS. Até a posse, que deve ocorrer entre 90 e 100 dias, o governador afirmou que irá se aprofundar na área, mas assume que já está com uma "série de ideias" sobre as quais pretende estudar.

"É um banco de fomento, pode ser um alavancador para o Estado. [...] Posso dizer que no recorte dos médios para pequenos municípios, falta muita assessoria técnica para projetos e quem sabe o BRDE não possa contribuir nesse sentido com os municípios", elencou.